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Amatörde tatsız haftasonu

Antalya Süper Amatör Küme'de mücadele eden temsilcilerimiz Konaklı Belediyespor ve Demir Asansör Payallarspor, haftasonu kendi evlerinde oynadıkları maçlarda berabere kaldılar

Amatörde tatsız haftasonu

Antalya Süper Amatör Küme'de mücadele eden temsilcilerimiz Konaklı Belediyespor ve Demir Asansör Payallarspor, haftasonu kendi evlerinde oynadıkları maçlarda berabere kaldılar

22 Ekim 2017 Pazar 22:34
Amatörde tatsız haftasonu
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CUMARTESİ günü kendi sahasında Muratpaşa Belediyespor'u ağırlayan Konaklı, rakibi ile golsüz berabere kaldı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan yeşil beyazlılar, 6 maçta 3 beraberlik 3 de yenilgi alarak 3 puanda kaldı. Payallarspor ise ligde henüz galibiyeti bile bulunmayan Antalya Asat Gençlikspor'u konuk etti. Konaklı Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti. İkinci yarıya daha iyi başlayan sarı siyahlılar 70'de Şaban Aksoy'la golü de buldu ancak skoru koruyamadı. 77'de Umut Furkan Can'ın golüne engel olamayan Payallarspor rakibi ile 1-1 berabere kalarak 8 puanla sıralamada 4. basamakta yer aldı. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Kestelspor ise bu haftayı maç yapmadan BAY olarak geçirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Konaklı BelediyesporDemir Asansör Payallarspor
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