'Amatörde sağlık krizi var'

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim Web TV'de (dimtv.tv) her salı akşamı ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yine dolu dolu bir programla izleyicilerinin karşısına çıktı. Dim TV Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu, Yeni Alanya yazarlarından Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı programda, amatör sporlardaki sağlık problemleri konuşuldu. Özellikle de Süper Amatör Küme maçlarında ambulans gelmediği için sporseverlerin İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü suçladığını dile getiren Uğur Veysel Okşar, "Bu konuda kamuoyu birçok şeyi yanlış biliyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Antalya'ya bağlı bir devlet kurumudur. Bölgemizdeki eksik konuları bildirir ve gelen talimata göre hareket eder. Talimat dışına çıkması soruşturma konusu olur. Ayrıca bu ambulans ve sağlıkçı sorunu tüm Türkiye'nin sorunudur. Yıllardır hep tartışılmıştır ama uygulama nedense değişmiyor. Genelgeye göre, ambulans hizmeti almak isteyen, önceden saatliği 150 TL olan ücreti yatırmak durumundadır. Acil bir durumda ise 112'den ambulans istenecektir" dedi.

'HEP AYNI CEVAP GELDİ'

Alanya Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Erdal Tamrak'ın bu konuda gerekli yazışmaları daha önce defalarca yaptığını ancak hep aynı cevapları aldığını söyleyen Uğur Veysel Okşar, "Sayın Tamrak 657'ye tabi bir devlet memurudur. Bu sağlık sorununu da aralıklı olarak Antalya İl Müdürlüğü'ne taşımasına rağmen aynı genelge ile cevap verilmiş. Bakanlığın genelgesi tüm Türkiye'yi kapsadığı için bunun dışına çıkılması imkansızdır. Sağlıkçı konusunda Alanya'nın birçok ilden büyük olduğu için eleman eksikliği var ve birçok müsabakaya sağlık personeli gönderemiyorlar" dedi.

'BİLEREK ELEŞTİRMEK GEREKİR'

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün bu konuya bir çözüm ürettiğini sözlerine ekleyen Uğur Veysel Okşar, "İlk yardım ve masörlük belgesi olanlar ile emekli sağlık personeli ve doktorlar, İlçe Spor Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde Alanya Kaymakamlığı'ndan onaylı bir belge alarak tüm sportif faaliyetlerde sağlıkçı olarak görev alabilecekler. Bugüne kadar bu sistem, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve belediye kurumlarının eleman desteği ile devam etmiş. Kulüpler buraya müracaat ederse, İlçe Spor Müdürlüğü tarafından maçlarda sağlıkçı görevlendirilecek ve yönetmelikte belirtilen ücretler bu sağlıkçılara ödenecek. Bir kurumu eleştirirken gerçekleri de bilmek gerekir. Yapılan eleştirilerin altının doldurulması lazım" dedi.