Amatörde derbi yarın

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki 2 temsilcimiz Kestelspor ve Payallarspor, yarın derbi maçında karşı karşıya gelecek. Ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren ve tek puan kaybını geçtiğimiz hafta Beymelek'le berabere kalarak yaşayan mavi beyazlılar, düşme hattını ensesinde hisseden Payallarspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın son hazırlığını bugün tesislerinde yapacak olan her iki temsilcimiz de kampa girerek yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. Kestelspor, kazandığı takdirde şampiyonluk için dev bir adım daha atacak, Payallarspor ise düşme hattından uzaklaşabilmek için Kestelspor deplasmanında 3 puan peşinde olacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Mahmutlarspor ise yarın deplasmanda Manavgatspor'un konuğu olacak.

