Amatörde derbi var

LİGDEKİ güçlü temsilcimiz Kestelspor, komşu ilçe Manavgat'ta Manavgat Belediyespor'un konuğu olacak. Lige mükemmel bir başlangıç yaparak 2'de 2 yapan ve toplamda 9 gol atarak kalesini de gole kapatan mavi beyazlılar, Manavgatspor'u da yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Kestelspor, topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lige, sahasında oynadığı ve 2-0 kaybettiği Antalya Halspor mağlubiyeti ile başlayan Manavgatspor ise geçtiğimiz hafta deplasmanda Asat Gençlikspor ile de golsüz berabere kalmıştı. Yeşil beyazlı ekip, topladığı 1 puanla 10. sırada yer alıyor.

MAHMUTLAR 3'TE 3 İSTİYOR

Kestelspor'un ardından averajla 2. sırada bulunan ligdeki bir diğer temsilcimiz Mahmutlarspor da yarın Antalya Asat Gençlikspor'u ağırlayacak. Kestel Sahası'nda oynanacak olan maçta taraftar desteğini de arkasına alacak olan mavi beyazlılar, Asat engelini de aşarak 3'te 3 yapmak istiyor. Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Mahmutlarspor'da neşeler yerinde. Başkan Yılmaz Bağışlar, "İyi bir kadro kurarak başladığımız ligde 2'de 2 yaptık. Yarın da Asat'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 21:31