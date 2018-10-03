Amatörde derbi haftası

Antalya Süper Amatör Küme'de bu hafta derbi var. Zirveyi paylaşan iki Alanya temsilcisi Kestelspor ve Mahmutlarspor, üst sıraları yakından ilgilendiren maçta kozlarını paylaşacak

Amatörde derbi haftası
banner404

ANTALYA Süper Amatör Küme'de 9 puanla zirvede yer alan Kestelspor, 7 puanlı takipçisi Mahmutlarspor ile 4. hafta maçında karşılaşacak. 7 Ekim Pazar günü Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 15.30'da başlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maça galibiyet hedefiyle çıkacak olan Kestelspor, 4'te 4 yaparak yoluna devam etmek istiyor. Bir başka Alanya temsilcisi olan konuk ekip Mahmutlarspor ise 3 puan alarak zirvenin yeni sahibi olmak istiyor. Hazırlıklarını sürdüren her iki ekip de kendini pazar günü yapılacak olan maça motive ediyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Start Alanya'dan
Start Alanya'dan
  1. PORTAKAL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479