Amatörde derbi haftası

ANTALYA Süper Amatör Küme'de 9 puanla zirvede yer alan Kestelspor, 7 puanlı takipçisi Mahmutlarspor ile 4. hafta maçında karşılaşacak. 7 Ekim Pazar günü Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 15.30'da başlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maça galibiyet hedefiyle çıkacak olan Kestelspor, 4'te 4 yaparak yoluna devam etmek istiyor. Bir başka Alanya temsilcisi olan konuk ekip Mahmutlarspor ise 3 puan alarak zirvenin yeni sahibi olmak istiyor. Hazırlıklarını sürdüren her iki ekip de kendini pazar günü yapılacak olan maça motive ediyor.