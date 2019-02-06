Amatörde derbi haftası

ALANYA'DA bu haftasonu futbol şöleni yaşanacak. Antalya Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kestelspor ve Mahmutlarspor, 16. hafta maçında kozlarını paylaşacaklar. Bir yanda ligde 15'de 15 yapan ve 45 puanla yenilgisiz liderliğini sürdüren Kestelspor, diğer yanda ise sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Mahmutlarspor, Kestel Sahası'nda kozlarını paylaşacaklar. 10 Şubat Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak.

