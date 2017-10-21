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Amatörde 2 maç var

Antalya Süper Amatör Küme'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan 2 puanlı temsilcimiz Konaklıspor, bugün sahasında şampiyonluk kovalayan Muratpaşa Belediyespor'u ağırlayacak

Amatörde 2 maç var

Antalya Süper Amatör Küme'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan 2 puanlı temsilcimiz Konaklıspor, bugün sahasında şampiyonluk kovalayan Muratpaşa Belediyespor'u ağırlayacak

21 Ekim 2017 Cumartesi 00:32
Amatörde 2 maç var
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KONAKLI Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. Hafta başında teknik direktör Ali Haydar Durusoy ile yolları ayıran ve zirveden oldukça uzak kalan Payallarspor ise yarın Antalya ASAT Gençlikspor'u ağırlayacak. Konaklı Stadı'nda oynanacak olan bu mücadele de saat 15.00'de başlayacak. 18 puanlı lider Konyaaltı Belediyespor'un hemen ardından 14 puanla 2. sırada bulunan Kestelspor ise bu hafta maç yapmayacak ve BAY geçecek. 

SAL PUAN DURUMU

        O    G    B    M    A    Y    P    AV

1.KONYAALTI     6    6    0    0    16    6    18    10
2.KESTELSPOR    6    4    2    0    18    7    14    11
3.MURATPAŞA     5    3    1    1    14    6    10    8
4.SANAYİSPOR    5    2    2    1    9    9    8    0
5.PAYALLARSPOR    6    2    1    5    9    9    7    0
6.HALSPOR    5    1    1    3    9    15    4    -6
7.KONAKLISPOR     5    0    2    3    9    15    2    -6
8.GAZİPAŞA     5    0    2    3    3    12    2    -9
9.ASAT GENÇLİK     5    0    1    4    4    12    1    -8

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Son Güncelleme: 21.10.2017 00:43
Anahtar Kelimeler:
Muratpaşa BelediyesporKonaklı StadıAntalya Süper Amatör Küme
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