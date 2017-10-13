Amatör Spor Haftası kutlandı

ALANYA İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, "Gençlerimizin hedefi iyi bir sporcu olmak, sporla buluşmak, sporu hayat felsefesi olarak yaşamak, sağlıklı yaşam içinde spor yapmak ve yaptırmak için tüm paydaş kurum, kuruluş ve spor kulüplerimizle birlikte Amatör Spor Haftası'nı kutladı. Çocuklarımız ve gençlerimiz ile yaptığımız etkinlikler büyük ilgi gördü. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.
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