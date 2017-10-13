Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.088
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8267
EURO
4.2966
14 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
14 Ekim Günlük Burç Yorumu
14 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Ekim 2017 Alanya -...
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi geliyor!
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi...
Flaş Haber
Okula silahlı saldırı!
Kapat
banner468

Amatör Spor Haftası kutlandı

Her yıl 9-15 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, Alanya'da da coşkuyla kutlandı

Amatör Spor Haftası kutlandı

Her yıl 9-15 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, Alanya'da da coşkuyla kutlandı

13 Ekim 2017 Cuma 23:24
Amatör Spor Haftası kutlandı
banner404

ALANYA İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, "Gençlerimizin hedefi iyi bir sporcu olmak, sporla buluşmak, sporu hayat felsefesi olarak yaşamak, sağlıklı yaşam içinde spor yapmak ve yaptırmak için tüm paydaş kurum, kuruluş ve spor kulüplerimizle birlikte Amatör Spor Haftası'nı kutladı. Çocuklarımız ve gençlerimiz ile yaptığımız etkinlikler büyük ilgi gördü. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Amatör Spor HaftasıAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TED'de kalabalık toplantı
TED'de kalabalık toplantı
Kestel'de hedef 3 puan
Kestel'de hedef 3 puan
Maniatis'e sürpriz
Maniatis'e sürpriz

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim