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Amatör ligde olaylı maç

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta oynanan Adıyaman 1954 Spor-Dersimspor maçında olaylar çıktı. Sahaya pet şişe atan taraftarlara polis müdahale etti

Amatör ligde olaylı maç

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta oynanan Adıyaman 1954 Spor-Dersimspor maçında olaylar çıktı. Sahaya pet şişe atan taraftarlara polis müdahale etti

22 Ekim 2017 Pazar 18:28
Amatör ligde olaylı maç
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ADIYAMAN Atatürk Stadyumu'nda oynanan Adıyaman1954 Spor ile Dersim Spor arasında oynanan maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı. Sahaya pet şişe atan ve futbolcularla yaşanan tartışmalara polis ekipleri müdahale etti. Polislerin ve Adıyaman 1954 Spor yöneticilerinin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi.

Gergin ve çekişmeli geçen maçta Adıyaman 1954 Spor, Dersimspor’u 2-0 yendi.  

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Son Güncelleme: 22.10.2017 18:41
Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Amatör Lig
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