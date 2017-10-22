Amatör ligde olaylı maç

ADIYAMAN Atatürk Stadyumu'nda oynanan Adıyaman1954 Spor ile Dersim Spor arasında oynanan maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı. Sahaya pet şişe atan ve futbolcularla yaşanan tartışmalara polis ekipleri müdahale etti. Polislerin ve Adıyaman 1954 Spor yöneticilerinin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi.

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