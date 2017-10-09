Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
149.864
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7838
EURO
4.2375
9 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
9 Ekim Günlük Burç Yorumu
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
9 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Altyapıya suni çim saha

Aytemiz Alanyaspor Kulübü tarafından Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki futbol okulu ve tüm altyapı takımlarının kullandığı saha yenileniyor

Altyapıya suni çim saha

Aytemiz Alanyaspor Kulübü tarafından Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki futbol okulu ve tüm altyapı takımlarının kullandığı saha yenileniyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 00:03
Altyapıya suni çim saha
banner404

ALANYASPOR Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün ve Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin gözetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle zemin altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar bu ay sonunda tamamlanacak ve saha suni çimle örtülecek. Dernek Başkanı Turan Görgün, sahanın suni çiminin Alanyaspor Kulübü tarafından satın alındığını söyledi. Sahanın bu ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirten Görgün, "Yenileme çalışmalarına katkıda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine, saha kenar tellerinin takılmasını sağlayan yönetim kurulu üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ'a teşekkür ederiz. Bu saha tamamlandığında Alanyaspor Kulübü futbol okulu ve altyapı takımlarının saha sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor KulübüAltyapı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir mesaisi
Başakşehir mesaisi
Alanyaspor camiası Kaymakam Harputlu'dan destek bekliyor
Alanyaspor camiası Kaymakam Harputlu'dan destek bekliyor
Alanya'da TUR 2017 heyecanı
Alanya'da TUR 2017 heyecanı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim