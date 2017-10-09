Altyapıya suni çim saha

ALANYASPOR Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün ve Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin gözetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle zemin altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar bu ay sonunda tamamlanacak ve saha suni çimle örtülecek. Dernek Başkanı Turan Görgün, sahanın suni çiminin Alanyaspor Kulübü tarafından satın alındığını söyledi. Sahanın bu ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirten Görgün, "Yenileme çalışmalarına katkıda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine, saha kenar tellerinin takılmasını sağlayan yönetim kurulu üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ'a teşekkür ederiz. Bu saha tamamlandığında Alanyaspor Kulübü futbol okulu ve altyapı takımlarının saha sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

