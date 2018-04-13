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Altyapıda rakip Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor'un U17 ve U19 takımları, yarın Milli Egemenlik Stadyumu'nda Galatasaray U17 ve U19 takımlarını ağırlayacak

Altyapıda rakip Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor'un U17 ve U19 takımları, yarın Milli Egemenlik Stadyumu'nda Galatasaray U17 ve U19 takımlarını ağırlayacak

13 Nisan 2018 Cuma 23:00
Altyapıda rakip Galatasaray
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SPOR Toto Gelişim Ligi'nde 42 puanla 7. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor U17 Takımı, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 11.00'de başlayacak olan mücadele Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak. Güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını söyleyen U17 takımı antrenörü Sebahattin Çakar, kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Aytemiz Alanyaspor'un U19 takımının konuğu da Galatasaray. Ligde 53 puanla 4. sırada bulunan turuncu yeşilliler, yarın saat 13.00'de başlayacak olan karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Her iki maçta da Alanyaspor'un gençlerine destek vermek isteyenleri Milli Egemenlik Stadyumu'na davet eden Alanyasporlu yetkililer "Genç futbolcularımızın bu heyecanına birlikte ortak olalım" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGalatasaray
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