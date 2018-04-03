Altyapıda 4 galibiyet

SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor 'un altyapı takımları, haftasonu nda kendi liglerinde oynadıkları 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de yenildi aldılar. Deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Alanyaspor U21 takımı rakibine 3-0 mağlup olurken, sahasında Akhisarspor'u ağırlayan U19 takımı ise sahadan 5-2 galip ayrıldı. İşte altyapıda haftanın sonuçları:

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