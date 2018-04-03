Altyapıda 4 galibiyet

SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un altyapı takımları, haftasonunda kendi liglerinde oynadıkları 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de yenildi aldılar. Deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Alanyaspor U21 takımı rakibine 3-0 mağlup olurken, sahasında Akhisarspor'u ağırlayan U19 takımı ise sahadan 5-2 galip ayrıldı. İşte altyapıda haftanın sonuçları:
U11 - Alanya Kartalları - Aytemiz Alanyaspor 1-2
U12 - Aytemiz Alanyaspor - Akdeniz Timsahları 5-0
U14 - Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor 1-1
U15 - Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor 3-4
U16 - Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor 1-1
U17 - Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor 4-0
U19 - Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor 5-2
U21 - Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor 3-0
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