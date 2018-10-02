Altyapıda 3 galibiyet

AKHİSARSPOR'U ağırlayan Alanyaspor U21 Takımı rakibini 2-0'la geçerken, deplasmanda yine Akhisar'a konuk olan U19 takımı ise 2-1 galip geldi. U17 takımı ise deplasmanda Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı. U16 takımı sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, U15 takımı ise deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

İŞTE ALTYAPI SONUÇLARI

U21 - Alanyaspor - Akhisarspor 2-0

U19 - Akhisarspor - Alanyaspor 1-2

U17 - Akhisarspor - Alanyaspor 0-0

U16 - Alanyaspor - Adana Demirspor 3-3

U15 - Adana Demirspor - Alanyaspor 2-3

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 01:03