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Altyapıda 3 galibiyet

Aytemiz Alanyaspor'un U14, U15, U16, U17 ve U19 takımları, haftasonu yaptıkları maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ettiler 

SPOR 01.12.2019, 18:30
Altyapıda 3 galibiyet
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SPOR Toto Gelişim Ligleri Elit U19 Ligi'nde mücadele eden Aytemiz Alanyaspor U19 takımı, sahasında ağırladığı Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Elit U17 Ligi'nde zirve mücadelesi veren Alanyaspor U17 takımı da Ankaragücü'nü 4-2'yle geçti. Turuncu yeşilli takımın gollerini Alperen (3) ve Bedirhan attı. U16 Ligi 2. Grup'ta zirve hesapları yapan U16 takımı ise Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor U15 takımı da sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kalırken, U14 takımı ise Denizlispor'u 2-0 yenerek moral buldu.

#altyapı #Aytemiz Alanyaspor #U14 #U15 #U16 #U17 #u19 #haftasonu
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