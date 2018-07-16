Altyapı konuştular

Ukrayna'nın SKA Odessa kulübünün eski başkanı Pasechnik Sergey, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Altyapı konuştular
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UKRAYNA'NIN SKA Odessa kulübünün eski başkanı Pasechnik Sergey, Elite Group Erhan Doğan, turizmci Asım Yönel ve Yulia Barsan, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Futbol ve altyapı üzerine yapılan sohbetin ardından başkan Çavuşoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sergey’e imzalı Alanyaspor forması hediye etti. 

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