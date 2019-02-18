ALTSO'dan Alanyaspor'a destek! 'Müdür Demir özür dilemeli'

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetimi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulunu sabah kahvaltısında ağırladı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Alanyaspor'un Trabzonspor karşısında elde ettiği zaferin mutluluğu vardı. Sohbetlere de yansıyan zafer karşısında ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu, turuncu yeşilli yönetimi kutladı. Kahvaltının ardından basın toplantısı düzenleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

'KAZANDIK MUTLUYUZ'

Toplantıda ilk olarak söz alan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor'a karşı güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. ALTSO yönetimi ile de sabah kahvaltısında bir araya gelerek galibiyeti kutladıklarını söyleyen bakan Çavuşoğlu, "ALTSO Başkanı sayın Mehmet Şahin, Alanyaspor Kulübü'ne yabancı bir isim değil. Yıllarca hem yöneticilik yaptı, hem de başkan olarak yönetim kuruluyla birlikte her zaman Alanyaspor'un yanında oldu. Burası onların evi gibi. Bu sabah da güzel bir Trabzonspor galibiyetinin ardından kahvaltıda bir araya geldik. Hem sohbet ettik hem de Alanyaspor'un geleceği konusunda istişare yaptık. Güzel bir ortam oluştu. Başkanımıza ve yönetim kuruluna verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

'ALANYASPOR GURURUMUZ'

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise, sözlerine teşekkür ederek başladı. Şahin, "Hasan Çavuşoğlu başkanımıza ve değerli yönetimine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Dünkü maçta ülkemizin güzide kulüplerinden Trabzonspor'a karşı elde ettikleri galibiyet bizleri çok mutlu etti. Başta başkanımızı, yönetim kurulunu, oyuncuları, teknik heyeti ve taraftarları tekrar tebrik ediyoruz. Alanyaspor her zaman gururumuz olmuştur. Olmaya da devam ediyor" dedi.

'FUTBOL BAŞARI İSTER'

Bir gazetecinin 'sahte forma' krizi ilgili sorduğu soruya da cevap veren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, gelişen olaylara çok üzüldüklerini söyledi. Şahin, "Alanyaspor'un nerelerden nereye geldiğini çok iyi bilenlerden biriyim. Biraz önce Alanyaspor'un değerli başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da söylediği gibi, geçmişte 2 dönem ben de görev aldım. Gerçekten hem maddi hem de manevi olarak fedakarlık isteyen işler bunlar. Az önceki sohbetimizde de konuştuk; biz Alanya ve Ticaret Sanayi Odası olarak 10 tane proje yaparız, 5 tanesini tamamlarız, 5'ini de yapamayız atıyorum, insanlar der ki; en azından 5'ini başardı der teşekkür ederler girişimlerimizden dolayı. Ama futbol daha farklı. Hep kazanmak, hep zirvede olmak zorundasınız. Alanyaspor'u Hasan Çavuşoğlu devir aldığı zaman, bakın ben Dövizciler Birliği Başkanıydım o zaman. İnanın takıma kayyum atanıyordu, sayın bakanımız önderliğinde gitmediğimiz kapı kalmadı" dedi.

'MİLYONLAR HARCASAK YAPAMAYIZ'

Başkan Çavuşoğlu'nun o dönem elini taşın altına koyduğunu ifade eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "O dönem Hasan Çavuşoğlu cesaretle elini taşın altına koydu. Bizlerin ve kamuoyunun da desteğini arkasına alarak Alanyaspor'u en üst lige taşıdı. Alanyaspor, sayın bakanımız gibi bizim marka değerimizdir. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu görevler fedarkarlık ister. İnanın kimse girmek istemez. Ben Alanyaspor Başkanı sayın Hasan Çavuşoğlu'nu ve yönetimini tekrar tebrik ediyorum. Alanyaspor'umuza sahip çıktıları için, şehrimize yaptıkları reklam katkısı için... Tanıtımda biz belki milyonlar harcasak Alanyaspor'un yaptığı tanıtımı yapamayız. Ekonomik olarak da katkısı var. Deplasmana gelen taraftarlar burada yiyip burada içiyor, burada konaklıyor ve beğeniyor. Ticaret de yapabilir Alanya ile gayrimenkul de alabilir. İstanbul'dan Ankara'da diğer takımların yöneticileri de geliyor. Alanya'ya Alanyaspor'un büyük katkısı vardır" dedi.

'BEN O SÖZLERİ YAKIŞTIRAMADIM'

Alanyalı Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in sahte forma olayı ile ilgili verdiği demeçler ve sarf ettiği sözler hakkında da konuşan Şahin, şöyle söyledi: "O konuya gelince; gerçekten bakın değerli arkadaşlar, bir Emniyet Müdürümüze, devlet terbiyesi almış bir ağabeyimize ben hiç yakıştıramadım. Bilhassa, o demecinde bakanımız ile ilgili sarf ettiği sözleri asla kabul etmeyiz, edemeyiz. Bakanımız ve Alanyaspor'umuz Alanya'nın gururudur, bizim de kırmızı çizgimizdir. Ben ALTSO Başkanı ve işadamlarımız olarak Emniyet Müdürümüzden öyle bir demeç verdiyse özür dilemesini bekliyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 13:19