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Altıparmak iddialı

Cumartesi günü eski takımı ALBİMO Alanyaspor'la karşılaşacak olan Denizlispor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak," Alanyaspor maçı dahil iç sahadaki tüm maçları kazanacağız" dedi.

Altıparmak iddialı

Cumartesi günü eski takımı ALBİMO Alanyaspor'la karşılaşacak olan Denizlispor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak," Alanyaspor maçı dahil iç sahadaki tüm maçları kazanacağız" dedi.

04 Mart 2015 Çarşamba 15:10
Altıparmak iddialı
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CUMARTESİ eski takımı ALBİMO Alanyaspor'la karşılaşacak olan  Denizlispor'un  Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak,"Alanyaspor maçı dahil iç sahadaki tüm maçları kazanacağız" dedi. Denizlispor'da bu sezon üçüncü teknik direktör olarak göreve getirilen Mehmet Altıparmak, "Düşmeyi aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz, en az 39 puanla ligi bitireceğiz" dedi.Düşme hattındaki Denizlispor'da sahaya çıktığı 2 maçta galibiyetle tanışamayan tecrübeli teknik adam, "Sezon sonuna kadar iç saha ve deplasmanda 6'şar maçımız var. Evimizde Albimo Alanyaspor, Kayserispor, Antalyaspor, Karşıyaka, Orduspor ve Manisaspor ile oynayacağız. Hedefimiz bu maçların hepsini kazanmak" dedi.Deplasmanda ise Boluspor, Adanaspor, Elazığspor, Şanlıurfaspor, Gaziantepspor, Samsunspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Mehmet Altıparmak, şunları söyledi: "Bu karşılaşmalardan da maksimum puanı alacağız. Şu an 22 maçta 18 puanımız var. Hesaplarımıza göre lig sonuna kadar en az 39 puan alırız. Taraftarımızı tribünlere bekliyoruz. Onların desteğine çok ihtiyacımız olacak. Albimo Alanyaspor'u yenip, ilerleyen haftalara moralle gireceğiz. Bu zorlu süreçte tüm Denizli'yi yanımızda bekliyoruz."
















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Son Güncelleme: 04.03.2015 14:21
Anahtar Kelimeler:
DenizlisporAlbimo AlanyasporAltıparmak IddialıAltıparmak
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