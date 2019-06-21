Altıparmak Akhisarspor'da

SON olarak Gazişehir Gaziantepspor'u Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren teknik direktör Mehmet Altıparmak, Süper Lig'den küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor ile anlaştı. 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak kariyeri boyunca Kocaelispor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Denizlispor, Elazığspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Gazişehir Gaziantepspor'u çalıştırmış, Alanyaspor'u da 2. Lig'den 1. Lig'e çıkarmıştı. İmza töreninde konuşan Altıparmak, Akhisarspor’un hak etmediği bir ligde olduğuna vurgu yaptı. Altıparmak, "Akhisarspor belki hak etmediği bir ligde. Bizler de başkanımızla konuştuktan sonra hedeflerimiz örtüştü, biz de Süper Lig’i istiyoruz, Akhisarspor da Süper Lig’i istiyordu. Ortak noktada buluştuk, şimdi hep beraber o hedef doğrultusunda beraberce yürüyeceğiz. Sezon sonunda da inşallah şampiyon olup hak ettiğimiz Süper Lig’e çıkacağız" dedi.