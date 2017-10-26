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ALTAD Demirtaş İlkokulu'nda yüzleri güldürdü

Geçtiğimiz yıl İshaklı İlkokulu'na Alanyaspor logolu çanta, defter, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi yardımı yapan Alanyaspor sevdalıları, bu yıl da Demirtaş İlkokulu'na bilgisayar yardımı yaptı 

ALTAD Demirtaş İlkokulu'nda yüzleri güldürdü

Geçtiğimiz yıl İshaklı İlkokulu'na Alanyaspor logolu çanta, defter, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi yardımı yapan Alanyaspor sevdalıları, bu yıl da Demirtaş İlkokulu'na bilgisayar yardımı yaptı 

26 Ekim 2017 Perşembe 12:45
ALTAD Demirtaş İlkokulu'nda yüzleri güldürdü
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ARTIK faal olarak Alanyaspor tribünlerinde yer almayan eski Alanyaspor Taraftarlar Derneği (ALTAD) üyeleri, Demirtaş İlkokulu'na bilgisayar desteğinde bulundu. Daha önceden belirlenen okulda öğrenim gören öğrencilerin bilgisayarlarının olmadığını öğrenen Alanyaspor sevdalıları, Türkiye'nin yakından bildiği saygın bir firmadan temin ettikleri tam teşekküllü 5 adet masaüstü bilgisayarı Demirtaş İlkokulu'na bağışladı. Çeşitli kırtasiye malzemeleriyle birlikte bilgisayarları önceki gün okula teslim eden Alanyaspor sevdalıları, "Öğrencilerimizin yüzlerini güldürmek her şeye bedel" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporAlanyaspor Taraftarlar Derneği
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