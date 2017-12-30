ALSEV'den ziyaret

ALANYA Sevdalıları Derneği'nin (ALSEV) yeni yönetimi, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Dernek Başkan İsmail Keleş ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanı Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerini 5 Ocak’ta yapılacak dernek binası açılışına davet etti. Dernek Başkanı Keleş ayrıca, Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını takip ederek desteklediklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni dernek yönetimine başarı dileklerinde bulundu.
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