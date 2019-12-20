Alperen yeniden milli takımda

SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un altyapısından yetişen genç futbolcular, Milli Takımlarımızdan davet almaya devam ediyor. Daha önce bir çok kez U17 Milli Takımı'na çağırılan Alperen Soysal, 21-26 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan kampın aday kadrosuna çağırıldı. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Alperen Soysal, U17 Milli Takımımızın 21-26 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi. Futbolcumuza ve Milli Takımımıza başarılar dileriz." (Haber Merkezi)

