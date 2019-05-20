Alperen yeniden Milli Takım'da

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un altyapıdan yetişen yıldız futbolcuları, yaş gruplarının milli takımlarında forma giyerek Alanyayı gururlandırıyor. Turuncu yeşilli temsilcimizin U16 takımında forma giyen genç futbolcu Alperen Soysal, U16 Milli Takımımızın 26-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna yeniden davet edilerek Alanya'ya yine büyük bir gurur yaşattı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 12.00'de, Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak. Alanyaspor Kulübü de yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Alperen Soysal ve millilerimize başarılar dileriz" denildi.