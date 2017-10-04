Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a destek

ZOR günler geçiren Eskişehirspor için Eskişehirspor'u Koruma Derneği (ESKOD) alt yapı sporcularının kullandığı sentetik saha için yenileme kampanyası başlattı. Bu kampanyaya Alper Potuk'un da katıldığını duyuran Eskişehirspor'u Koruma Derneği (ESKOD) şu açıklamayı yaptı;
"Alt yapı sentetik saha yenilenmesi kampanyamız resmi olarak 2 Ekim 2017 Pazartesi günü başladı. Eski futbolcumuz Alper Potuk 50 bin TL ile destek olmuş ve desteğinin devam edeceğini beyan etmiştir. Kendisine camiamız adına teşekkür ederiz"
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