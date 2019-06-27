Alper Potuk o takımın teklifini reddetti!

1.8 MİLYON euro maaşı olan yıldız futbolcu, yönetimin ‘git’ talebine olumsuz yanıt verdi.

Alper Poruk'un menajerini kulüp binasına çağıran sarı lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı. Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1.8 milyon euroluk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'a teklif yaptıklarını ancak 28 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmediğini söyledi.