Alper Potuk o takımın teklifini reddetti!

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor.

Alper Potuk o takımın teklifini reddetti!
banner404

1.8 MİLYON euro maaşı olan yıldız futbolcu, yönetimin ‘git’ talebine olumsuz yanıt verdi.

Alper Poruk'un menajerini kulüp binasına çağıran sarı lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı. Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1.8 milyon euroluk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'a teklif yaptıklarını ancak 28 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmediğini söyledi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor
Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor
  1. GENEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472