Alper Potuk: 'Menajerim yok ki Galatasaray ile görüşsün'

BEŞİKTAŞ maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün ilk yarım saati basına açık olarak çalıştı. Antrenman öncesinde takımın önemli isimlerinden Alper Potuk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öncelikle hafta sonundaki Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan başarılı orta saha, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maç bizim için hem moral hem de çıkış maçımız olabilir diye düşünüyorum. Geçen haftaki Alanya galibiyeti takıma çok iyi bir hava getirdi. Bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz, siz de görmüşsünüzdür antrenmanlarda. Dediğim gibi çok önemli bir maç hem bizim için hem de tüm Fenerbahçe camiası için. Bizim geleneklerimizden bir tanesi böyle maçlar. Hep alnımızın akıyla çıktık böyle maçlardan. İnşallah yine cumartesi akşamı da alnımızın akıyla çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlıkla ilgili de konuşan Potuk, "Vardar maçında şanssız bir sakatlık yaşamıştım. Geçen hafta 1-2 antrenmana katıldım arkadaşlarımla. Son maçta da 10-15 dakika oynadım ve üzerimde bir korku vardı onu attım. Bu da benim açımdan çok iyi oldu. Hocamız görev verdiği takdirde karşılaşmaya hazırım” diye konuştu.

"Geldiğimden bu yana yenilgi görmedim"

Derbi maçların kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Alper Potuk, "Bu maçlarda gerçekten hiç dış etken olmasına gerek yok motive olmamız için. Bütün futbolcular bu maçları bekler. Çok keyifli maçlardır. Dediğim gibi bizim de çok iyi oynadığımız maçlar derbi maçları. Geldiğimden beri 5 senedir çoğu derbiyi, özellikle içerideki maçların çoğunu kazandık, 1-2 berabere bitirdiğimiz maç oldu. Cumartesi akşamı taraftarlarımızı sevindirip hem onlara bir özür maçı sunmak istiyoruz ki; açıkçası onları bu sene üzdük biraz. Hem kendimizi affettirip hem de yolumuza emin adımlarla devam edeceğimiz bir maç olacak diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak konuşmaktan kaçınan Potuk, "Bu konuyu herkes konuşuyor. Ben şu an konuşmak istemiyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. Zaten, gerekli olan herkes bu konu üzerinde konuşuyor" ifadelerini kullandı.

"Menajerim yok ki Galatasaray'la görüşsün"

Geçtiğimiz günlerde menajerinin Galatasaray'la görüştüğüne dair haberler çıkan Potuk, bu konuyla ilgili olarak da, "Öncelikle benim bir menajerim yok. Bu haberlerin çıkmasına gerçekten gülüyorum ben de. Özellikle böyle bir maçın öncesinde çıkması çok komik. Ben Fenerbahçe’nin futbolcusuyum. Camiamız, yönetimimiz devam etmek isterse gönül rahatlığıyla hemen devam edebilirim” dedi.

Derbi öncesinde taraftarların bu tarz maçları çok iyi bildiğini de söyleyen başarılı oyuncu, "Taraftarlarımız zaten böyle maçların önemini, kıymetini çok iyi biliyor ve bize çok iyi destek veriyorlar. Dediğim gibi Fenerbahçe Camiası için bu tür büyük maçlar bir gelenek. İnşallah biz de bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Takım olarak motivasyonumuz yerinde"

Şans faktörünün bu sezon yanlarında olmadığını söyleyen Alper Potuk, "Kötü goller yedik. Bize yakışmayan basit goller yedik ve bunun neticesinde kötü sonuçlar aldık. Biraz şans faktörünün bize dönmesiyle beraber çok daha iyi günler göreceğimizi düşünüyorum ben. Takım olarak bunu son Alanya maçında da gösterdiğimiz düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik, iyi oynadık ve iyi de bir sonuç aldık. Motivasyonumuz, moralimiz yerinde" dedi. Kadıköy'de uzun süredir maç kazanamamanın kendilerinde baskıya neden olup olmadığını da yanıtlayan Potuk, "Kadıköy bize hiç bir zaman baskı olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde Kadıköy’deki maçlarımızın yüzde 80-90’nını kazandık. Böyle maçları da hem takım hem de taraftar olarak daha isteyerek, daha motive olarak oynuyoruz. O yüzden Kadıköy baskısı diye bir tabiri ilk defa sizden duyuyorum. Bizim hiç öyle bir düşüncemiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.