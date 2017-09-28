Alpay Özalan’ın istifası yılan hikayesine döndü

SAMSUNSPOR'DA Alpay Özalan’ın istifa bilmecesi devam ediyor. Samsunspor yönetimi 26 Eylül Salı günü Alpay Özalan’ın istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak yapılan açıklamanın ardından Özalan, takımla beraber 2 antrenmana çıkarak kafalarda soru işareti bıraktı. Konu hakkında Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu’ndan açıklama geldi. Araboğlu, Alpay Özalan ile karşılıklı fesih noktasında anlaşma aşamasında olduklarını söyledi.

Ayrılık konusunun bugün netleşeceğini ifade eden Araboğlu, “Bu sabah tekrar toplanacağız. Alpay Hocadan haber bekliyoruz. Kendisiyle sözleşmeyi imzalayacağız. Karşılıklı olarak fesih anlaşmasını imzalayacağız. Alpay Özalan hala Samsun’da. Bugün her şeyin netleşeceğini umuyoruz. Görüşmeler belli bir noktaya geldi” dedi.

Alpay Özalan Samsunspor Teknik Direktörü olarak çıktığı 6 karşılaşmada sırasıyla Gazişehir Gaziantep ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Manisaspor’u 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, ligin 3. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu. BŞ. BLD. Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Samsunspor, 5. haftada sahasında Altınordu’ya 4-1’lik skorla boyun eğdi. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 1-0 yenildi. Samsunspor, 6 haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlikle sadece 5 puan topladı ve 15. sırada yer aldı