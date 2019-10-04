Almanya'dan Max Kruse için tranasfer itirafı!

FENERBAHÇE'NİN Alman forveti Max Kruse için transfer açıklaması geldi. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Fredi Bobic, Alman basınına konuşurken yaz transfer döneminde Kruse için teklif götürdüklerini belirtti.

Max Kruse hakkında konuşan Bobic, ''Yaz aylarında birkaç kez Kruse ile görüşmelerimiz oldu. Takımımızda onu görmek istediğimizi belirttik ancak o, İstanbul'a gitmeyi seçti. Sonunda da futbolcunun yaşı ve hayat tarzı bakıldığında kendisi için en iyi kararı vermiş gibi gözüküyor.'' ifadelerini kullandı.

''KRUSE OLMADAN DA İYİLER''

Pazar günü Kruse'nin eski takımı Werder Bremen ile karşılaşacakları maç hakkında da konuşan Bobic, ''Werder Bremen, Kruse olmadan da gayet iyi oynuyor. Onun yerine oynayanlar gol atmaya devam ediyor.'' dedi.

Eintracht Frankfurt, yaz transfer döneminde Luka Jovic, Sebastian Haller ve Ante Rebic'i satmış ve yerlerine Bas Dost, Dejan Joveljic ve Andre Silva'yı dahil etmişti.