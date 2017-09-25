Almanya seçimlerinde Gomis başkan çıktı!

GALATASARAY'A transfer olduğu günden bu yana hem sempatik tavırları hem de performansıyla taraftarın sevgilisi olan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’e sevgi seli bitmek tükenmek bilmiyor.
Galatasaray taraftarları, Gomis’in her golden sonra yaptığı aslan sevincini kendilerine uyarlayarak sosyal medyada akım başlatmıştı. Almanya’da yaşayan Fanatik bir Galatasaray taraftarı ise olayı ileri boyutlara taşıyarak yerel seçim oylaması sırasında oy pusulasına parti ismi olarak olarak Galatasaray’ı, başkan olarak ise Bafetimbi Gomis’i yazdı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.