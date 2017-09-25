Almanya seçimlerinde Gomis başkan çıktı!

GALATASARAY'A transfer olduğu günden bu yana hem sempatik tavırları hem de performansıyla taraftarın sevgilisi olan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’e sevgi seli bitmek tükenmek bilmiyor.

Galatasaray taraftarları, Gomis’in her golden sonra yaptığı aslan sevincini kendilerine uyarlayarak sosyal medyada akım başlatmıştı. Almanya’da yaşayan Fanatik bir Galatasaray taraftarı ise olayı ileri boyutlara taşıyarak yerel seçim oylaması sırasında oy pusulasına parti ismi olarak olarak Galatasaray’ı, başkan olarak ise Bafetimbi Gomis’i yazdı.