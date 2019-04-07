Almanya'da gündem yine Ozan Kabak!

OZAN Kabak'ın başarılı performansı Alman futbolunun en çok konuşulan konularından biri olmayı sürdürüyor. Galatasaray'dan transfer olduğu Stuttgart'ta başarılı bir performans sergileyen 18 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak takımının Nürnberg ile berabere kaldığı karşılaşmada beraberliği getiren golü atınca yine manşetlere çıktı.

"NASIL GOL ATILACAĞINI GÖSTERİYOR"

Kümede kalma yarışındaki rakipleri karşısında fileleri havalandıran vuruşuyla, kritik puanı getiren ve yeni takımında üçüncü golünü kaydeden Ozan Kabak için, övgü dolu ifadeler kullanıldı. Stuttgarter Nachrichten gazetesi 'Ozan Kabak santrforlara nasıl gol atılacağını gösteriyor' başlığıyla bir haber haber yayınladı.

"SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ"

Nürnberg karşısında lig sıralamasında gerilemeye yol açacak olası bir mağlubiyeti, Ozan'ın attığı golün engellediğine dikkat çekildi. Türk futbolcunun sahanın en iyi isimlerinden bir tanesi olduğu yorumuna da yer verildi. Defansif becerilerinin yanında ofansif olarak da çok kritik katkılar yaptığının altı çizildi.

"WEİNZİERL'İ KURTARDI"

Bundesliga'nın resmi sitesinde de Ozan Kabak öne çıkan isimlerden bir tanesi oldu. Stuttgart teknik direktörünün koltuğunun sallantıda olduğuna gönderme yapılarak "Ozan Kabak teknik direktör Marcus Weinzierl'i kurtardı" ifadesi kullanıldı. Genç savunma oyuncusunun daha önce de goller attığı, bu kez de kümede kalma yolunda önemli bir işe imza attığı vurgulandı.