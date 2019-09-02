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Allahyar kiralandı

Fenerbahçe, İranlı oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i bir yıllığına İstanbulspor'a kiraladığını açıkladı

SPOR 02.09.2019, 18:38 02.09.2019, 18:39 Enes Subaşı
Allahyar kiralandı
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İranlı forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i kiralık olarak bir yıllığına İstanbulspor'a gönderdi. Sarı lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, TFF Birinci Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.

#allahyar #İstanbulspor
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