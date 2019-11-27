ALKÜ'lü öğrenciden 2 madalya
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Murat Kankaya, Uluslararası Gastronomi Festivali'nde 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu
ALKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1. sınıf öğrencisi Murat Kankaya, 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Denizli Genç Aşçılar Derneği tarafından organize edilen ve Dünya Şefler Birliği ile Dünya Eurotoques Federasyonu'nun katılımıyla Denizli'de düzenlenen, 35 ülkeden 400 kadar yarışmacının katıldığı Uluslararası Gastronomi Festivali'nde 2 klasmanda üniversite adına yarışarak 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Hemen ardından 21-24 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Dünya Şefler Birliği'nin katılımı ile, 25’den fazla ülkeden toplam 4 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan GastroAntalya: Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan Kankaya, bu yarışmada da yarıştığı 3 klasmanda 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.
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