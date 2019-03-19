ALKÜ'lü Fatma'nın başarısı

Kick Boks Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da 52 üniversite ve 457 sporcunun katılımıyla yapıldı

ALKÜ'lü Fatma'nın başarısı
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ŞAMPİYONAYA katılan Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Fatma Turan, +70 kg'da tüm rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. ALKÜ Kick Boks ve Muay Thai Milli Takımlar Antrenörü Mehmet Arzık, "Bu sene Muay Thai'de çok sporcu ile katıldık. Bu turnuvaya az sporcu ile geldik ama seneye kick boks turnuvasına daha kalabalık bir sporcu grubu ile katılıp tüm madalyalara talip olacağız" dedi. Öte yandan ALKÜ, Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nı da boş geçmedi, 4'de 4 yaparak 'En iyi kadın sporcu' kupasını da müzesine götürdü. 

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