ALKÜ 'Kupa Canavarı' oldu

ALANYA'NIN Okurcalar Mahallesi'ndeki Water Planet Otel'de 22-27 Nisan tarihleri arasında geçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası’nda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) fırtınası esti. Toplamda üç kupayı üniversitelerine kazandıran ALKÜ'lü sporcular; antrenör Mehmet Arzık, ALKÜ Spor Faaliyetleri Kulüpler Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Okutmuş ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış ile beraber kupalarını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na takdim ettiler.

'BAŞARI HER YIL ARTIYOR'

23 üniversiteden 268 erkek, 187 kız sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonadaki kadınlar branşında Türkiye ikinciliği, Türkiye'nin En İyi Takımı Kupası ve Geleneksel Wai Kru (Savaş Dansı) branşında En İyi Takım Kupası ile toplamda üç kupayı ALKÜ’ye kazandıran sporcuları ayrı ayrı tebrik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, "Kazanılan her başarı bizleri mutlu ediyor ve onurlandırıyor. Bundan önceki yıllarda da öğrencilerimiz yine Mehmet Arzık hocanın antrenörlüğünde bizleri gururlandırmıştı. Ama bu yıl geçen yıla göre daha büyük başarı gösterdiler. Eminim bu başarıları ileriki yıllarda da artarak devam edecektir. Biz ALKÜ olarak öğrencilerimizin hep yanındayız” dedi.

