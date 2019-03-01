ALKÜ efsane oldu

ANTALYA'DA 18-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası'na katılan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), turnuvada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak turnuvanın en iyi takımı seçildi. Başarının mimarlarından olan ALKÜ Muay Thai ve Kickboks Antrenörü Mehmet Arzık, "Çalıştık, azmettik ve başardık. Son 3 yıldır aynı başarıyı tekrarlıyoruz. 8 madalyanın yanı sıra en iyi takım ve en iyi teknik takım kupalarını da Alanya'ya getirmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. ALKÜ Muay Thai takımı, kupa sayısını da 14'e çıkararak en çok başarı alan tek branş olarak başı çekiyor" dedi.

