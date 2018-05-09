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ALKÜ'de şampiyonlar belli oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 1. Geleneksel Spor Müsabakaları sona erdi

ALKÜ'de şampiyonlar belli oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 1. Geleneksel Spor Müsabakaları sona erdi

09 Mayıs 2018 Çarşamba 00:31
ALKÜ'de şampiyonlar belli oldu
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ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından basketbol, voleybol, futbol ve masa tenisi branşlarında düzenlenen müsabakalar, zorlu mücadelelerin ardından tamamlandı. Turnuvaya, Gazipaşa Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Spor Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu, Akseki MYO, ALTSO MYO, Turizm Fakültesi ve Sağlık Hizmetler MYO takımları katıldı. Müsabakaların ardından 1. Geleneksel Spor Müsabakaları'na değinen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Tüm karşılaşmaların centilmence geçmesinden dolayı öncelikle turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin eğitim-öğretimin yanında sportif açıdan da kendilerini geliştirmeleri ve ifade etmeleri üniversitemiz açısından önemli bir hedeftir. Mücadeleleri sonucunda kendi kategorilerinde dereceye giren ve şampiyon olan tüm takımlarımızı tebrik ederim. Dereceye giren takımlara kupalarını mezuniyet töreninde takdim edeceğiz" diye konuştu.  

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Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜşampiyonlar
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