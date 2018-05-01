ALKÜ damga vurdu

23 üniversiteden 268 erkek ve 187 kadın sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonaya, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muay Thai Takımı damga vurdu. Şampiyonada 3 kupa elde eden ALKÜ'lü sporcular, başarılarıyla arkadaşlarını ve antrenörlerini gururlandırdı. Sporcuların antrenörü Mehmet Arzık ve ekibi de, organizasyonda gösteri amaçlı geleneksel Wai Kru (savaş dansı) gerçekleştirdi. Arzık ve ekibi, branşında en iyi takım, en iyi takım kupası ve kadınlar branşında ise ikincilik kupası aldı.