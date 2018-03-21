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'Alışverişi Alanyaspor Store'dan yapın'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor Store Mağazası'na uğrayarak kulübün lisanslı ürünlerinden satın aldı

'Alışverişi Alanyaspor Store'dan yapın'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor Store Mağazası'na uğrayarak kulübün lisanslı ürünlerinden satın aldı

21 Mart 2018 Çarşamba 18:43
'Alışverişi Alanyaspor Store'dan yapın'
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ŞEHRİN takımına sadece maçlara giderek değil, store mağazasına gelip alışveriş yaparak da sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Başkan Yücel, "Bir tane Alanyaspor'umuz var. Alanyaspor ürünlerini Alanyaspor Store'dan yapın" dedi. Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca da önceki gün store mağazasındo objektiflere takıldı. Yakınlarına göndermek için forma satın alan Efecan, "Benim formalarım da Alanyaspor Store'da. Tüm Alanyalıları orjinal ürünlerden almaya davet ediyorum" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiAlanyasporStore
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