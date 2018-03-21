'Alışverişi Alanyaspor Store'dan yapın'

ŞEHRİN takımına sadece maçlara giderek değil, store mağazasına gelip alışveriş yaparak da sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Başkan Yücel, "Bir tane Alanyaspor'umuz var. Alanyaspor ürünlerini Alanyaspor Store'dan yapın" dedi. Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca da önceki gün store mağazasındo objektiflere takıldı. Yakınlarına göndermek için forma satın alan Efecan, "Benim formalarım da Alanyaspor Store'da. Tüm Alanyalıları orjinal ürünlerden almaya davet ediyorum" dedi.
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