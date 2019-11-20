Ali Şen'den Ali Koç hakkında olay sözler!

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve takımı iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran Ali Şen ile çocukluk yıllarını ve spor dünyasından edindiği deneyimleri anlattı.

Ali Şen'in özellikle Ali Koç'un Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin tespitleri gündeme bomba gibi düştü.



İşte Ali Şen'in röportajından çarpıcı satır başları...



"Bugün başkan Ali Koç’u en fazla destekleyenlerin başında ben geliyorum biliyorsunuz. " "Yeniden başkan olur muyum? 80 yaş bana müsaade etmez, olmaz… "

"Şimdi Ali Koç, geçen sezon basketbol iyi, futbol çok kötü."

"Kongre günü de kongreden evvel de böyleydi."

"Bu sezon basketbol çok kötü, futbol iyi derken mağlup oluyorsun."

"İstediğiniz gibi bir türlü olmuyor."

"Şampiyonluk şart."

"Taraftarlar geçen sezon bütün tribünleri doldurdu. "

"Bu sezon en zor anlarda yine doldurdu. "

"Fenerbahçe taraftarlarını çok iyi tanıyan biri olarak, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç’la devam edeceklerini sanmıyorum.”

"Fenerbahçe'de bir gün gelecek bir Çinli, bir Arap, bir Rus koltuğa oturacak ve şirketi satın alacak."

