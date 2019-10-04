Ali Sakar hızlı başladı
Payallar-Konaklıspor Başkanı Ali Sakar, takım için görüşmelerini sürdürüyor
ANTALYA Süper Amatör Küme ekiplerinden Payallar-Konaklıspor'un başkanı Ali Sakar, göreve kısa bir süre önce başlamasına rağmen herkesin gönlünü kazanmayı başardı. Esnaf ziyaretleri ve Konaklıspor'un eski, yeni yöneticileri ile yaptığı görüşmelerle Payallar-Konaklıspor'da büyük bir birliktelik sağlayan Sakar, tüm sporseverlerin beğenisini kazandı. Arçelik Sakarlar Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sakar, şimdi de A takım ve alt yapıya tam destek veriyor. Sakar, Alanya'nın yakından tanıdığı Şener Dayı ile sportif direktör ve altyapı koordinatörlüğü konusunda anlaşma sağladı. Daha önce de ilk iş olarak Gürsel Atay ile anlaşan başkan Ali Sakar "Hedefimiz altyapıda ve A takımda tamamen bölgenin gençlerini oynatmak. Amatör takımımızın yaş ortalamasının 21 olması bunu gösteriyor" dedi.
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|11
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|9
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|O
|P
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|10
|6. Balıkesirspor
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|10
|7. Keçiörengücü
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|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
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|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
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|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
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|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
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|2
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|2
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|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
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|4. Arsenal
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|11
|8. Bournemouth
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|7
|11
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|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
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|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
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|9
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|8
|12. Levante
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|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
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|7
|6
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|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2