ANTALYASPOR Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Antalya Kültür Merkezi(AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleştirildi. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, tek liste ile girilen seçimde Antalyaspor Derneği Başkanlığı'na seçildi.
Öztürk’ün yönetim listesinde; Mehmet Nurettin Ünal, Bora Terzioğlu, Saim Sanlı,Ünal Pala, Tolga Çelik, Cafer Hadimoğlu, Ziya Erbaş, Osman Sapmaz, Aziz Çetin, Alp Özel yer aldı.
Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Derneği Başkanı oldu
Antalyaspor Derneği Başkanlığı’na Antalyaspor Kulübü Başkanı da olan Ali Şafak Öztürk seçildi
ANTALYASPOR Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Antalya Kültür Merkezi(AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleştirildi. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, tek liste ile girilen seçimde Antalyaspor Derneği Başkanlığı'na seçildi.
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