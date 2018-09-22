Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Derneği Başkanı oldu

Antalyaspor Derneği Başkanlığı’na Antalyaspor Kulübü Başkanı da olan Ali Şafak Öztürk seçildi

Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Derneği Başkanı oldu
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ANTALYASPOR Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Antalya Kültür Merkezi(AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleştirildi. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, tek liste ile girilen seçimde Antalyaspor Derneği Başkanlığı'na seçildi. 
Öztürk’ün yönetim listesinde; Mehmet Nurettin Ünal, Bora Terzioğlu, Saim Sanlı,Ünal Pala, Tolga Çelik, Cafer Hadimoğlu, Ziya Erbaş, Osman Sapmaz, Aziz Çetin, Alp Özel yer aldı. 

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