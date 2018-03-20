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Ali's GYM Fitness sporcularının hedefi Avrupa

Ali's GYM Fitness sporcuları Hülya Güler ve Hakkı Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için yapılacak olan Milli Takım seçmelerinde Alanya'yı temsil edecekler

Ali's GYM Fitness sporcularının hedefi Avrupa

Ali's GYM Fitness sporcuları Hülya Güler ve Hakkı Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için yapılacak olan Milli Takım seçmelerinde Alanya'yı temsil edecekler

20 Mart 2018 Salı 23:40
Ali's GYM Fitness sporcularının hedefi Avrupa
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TÜRKİYE Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Side Starlight Otel'de bugün başlayacak. 25 Mart'a kadar sürecek olan ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan sporcuların belirleneceği Milli Takım seçmelerine Alanya'dan Hülya Güler ve Hakkı Yıldırım katılacak. Ali's GYM Fitness sporcuları olan Güler ve Yıldırım, milli takıma seçilmek için mücadele edecek. Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu ve aynı zamanda federasyon hakemi antrenör Ali İhsan Yüksekkaya, "Yarışmaya hazırlanabilmek için uzun ve yorucu bir hazırlık dönemi geçirdik. Ağır antrenmanlar, diyet ve izole bir hayat ama inşallah emeğimizin karşılığını alıp dereceyle döneceğiz. İlk defa Alanyamıza çok yakın bir yerde şampiyona oluyor. Tüm Alanyamızı müsabakaları izlemek için Side'ye davet ediyorum" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Hülya GülerHakkı YıldırımAvrupa şampiyonası
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