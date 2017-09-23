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Ali Palabıyık'a tepkiler sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında oynadığı derbi maçta Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti ancak tartışmaları devam ediyor. Müsabakada 5 kırmızı kart çıkması taraftarları çıldırttı

Ali Palabıyık'a tepkiler sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında oynadığı derbi maçta Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti ancak tartışmaları devam ediyor. Müsabakada 5 kırmızı kart çıkması taraftarları çıldırttı

23 Eylül 2017 Cumartesi 22:35
Ali Palabıyık'a tepkiler sürüyor
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FENERBAHÇE, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında oynadığı derbi maçta Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Dev derbinin sonucu belli ancak tartışmaları devam edecek gibi görünüyor.

İLK YARIDA 4 DAKİKADA 2 KIRMIZI KART 

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde bu gün de kırmızı kartlar konuştu.Ricardo Querasma ilk olarak 41. dakikada kırmızı kart görürken maçın 45. dakikada Fenerbahçeli oyuncu Neto kırmızı kart gördü.

İKİNCİ YARIDA 3 KIRMIZ KART

Atiba 85. dakika da kırmızı kart görürken  İsmail Köybaşı dakika 89'da kırmızı kart gördü.Maçın son düdüğü çalmasının ardından ise Oğuzhan Özyakup son kırımızı kart gören isim oldu.

HAKEME TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

 Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki geldi. Maçta 3 Beşiktaş'lı 2 de Fenerbahçeli futbolcuya kırmızı kart gösteren Beşiktaş aleyhine iki de penaltı kararı veren hakem Ali Palabıyık sosyal medyada Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle Beşiktaş taraftarı Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.
Kadıköy Ülker Arena’da oynanan ve nefesleri kesen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Palabıyık, Sosyal medyada Türkiye’nin en çok konuşulan ismi oldu. Maçta iki penaltı düdüğü çalan ve beş kırmızı kart gösteren Ali Palabıyık, gergin geçen maçın önüne geçti.
Öte yandan Fenerbahçe taraftarı ise maçta Beşiktaşlı Pepe'nin ve Medel'in yaptığı sert faullere kart göstermeyen hakeme yüklendi. 

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSüper LigDerbiBeşiktaşAli Palabıyık
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