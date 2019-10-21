Ali Koç: Zevksiz bir maçtı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada maçın zevksiz geçtiğini belitti.
FENERBAHÇE Süper Lig'in 8. haftasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Denizlispor maçının ardından karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, karşılaşmanın ortada geçen bir maç olduğunu ifade ederek, “Başta Denizlispor başkanı, yönetimi ve buraya geldiğimizden beri bizle ilgilenenlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bizler de onları ağırlayabiliriz. Zevksiz bir maçtı aslında, ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor… Biz kazandık Allah'a şükür, ihtiyacımız vardı buna… Ama birkaç vites daha atmamız lazım… Önemli olan kazanmaktı bugün kazandık ama ideal kadromuz daha sağlıklı ve sık bir şekilde oynadıkça ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim” dedi.
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