Ali Koç'tan transfer açıklaması: 2-3 transferimiz kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, yeni sezon formalarının tanıtıldığı lansmanda transfer açıklaması geldi

Ali Koç'tan transfer açıklaması: 2-3 transferimiz kaldı
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DEREAĞZI Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan lansmanda konuşan Ali Koç, "Forma satışlarında geçen sezon tarihimizin en iyi ikinci yılını geçirdik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Umarım yeni sezonda çok daha başarılı bir sezon geçiririz. Sezon planlamamızın çoğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı" dedi.

"Bizi çok uğraştırdı ama..."

Koç ayrıca Vedat Muriç için de "Yeni transferlerimizi görüyorsunuz, hepsine hayırlı olsun diyorum. Bizi çok uğraştırdı ama Vedat Muriç'e de hayırlı olsun tabii ki" yorumunu yaptı.

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