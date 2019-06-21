Ali Koç'tan taraftara transfer müjdesi

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, WinWin programında yeni sezon için transfer sözü verdi. Bugünden kapanışa kadar olan SMS'leri 2 ile çarpalım. Yani atılan SMS'ler kadar yönetim olarak biz de ekleyelim ve bir oyuncunun transferinde kullanalım. İyi isimler yolda..." diyerek gelecek sezon için güçlü bir kadro kuracaklarının sinyallerini vermiş oldu. Ali Koç, "Yani hesap yaparsak 1 milyon SMS 20 milyon TL yapıyor ikiyle çarparsak 40 milyon TL olur. Bu iyi bir rakam ve hatrı sayılır bir oyuncu transferi yapılabilir."