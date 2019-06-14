Ali Koç'tan sürpriz hamle! 21 yıl önce bitmişti, Alex ile geri dönüyor

EKONOMİK olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bir taşla iki kuş vurmak için düğmeye bastı. Koç, Aziz Yıldırım döneminde son bulan jübile defterini tekrar açarak hem Alex de Souza'ya iadeiitibarda bulunacak hem de kulübün kasasına önemli bir nakit akışı sağlayacak. Başkan Koç'un bugün açıklaması beklenen jübile maçında Alex'in kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünya yıldızlarıyla Fenerbahçe, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. VIP biletlerin de satılacağı bu maçtan elde edilecek bütün gelir Fener Ol kampanyasına bağışlanacak. Fenerbahçe'de en son jübile, maçı Tanju Çolak için gerçekleşmiş, 29 Temmuz 1998'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler Bursaspor'u 4-1 mağlup etmişti.

TEK JÜBİLE SELÇUK YULA'YA YAPILDI

Tanju'ya jübile sözü, Ali Şen döneminde verilmiş, Aziz Yıldırım yönetimi tarafından da yerine getirilmişti. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığında kendi planlamasıyla jübile yaptığı tek isim ise Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden Selçuk Yula olmuştu. 1979-1986 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen Yula, kariyerinde son olarak Galatasaray forması giymiş ve jübile yapmamıştı. Yıldırım, 22 Temmuz 1998'de iadeiitibar için Yula'nın jübilesini organize etti. Yıldırım döneminde, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Rüştü Reçber gibi efsane isimler jübile yapamadı. Alex'e yapılacak jübileyle hem efsane Kaptan'a iadeiitibarda bulunulacak hem rafa kalkan gelenek canlanacak hem de kulübün kasası dolacak.

LAZIO İNAT EDİYOR

İlk olarak Elif Elmas'ın peşine düşüp, sonra rotayı Jailson'a çeviren Lazio, sambacı için Fenerbahçe'ye 8 milyon avroluk teklif yaptı. Ancak sarı-lacivertliler 10 milyon avro talep etti. Jailson'un da istediği bu transfer için kulüplerin ortak bir rakamda buluşması bekleniyor.

KAZAN KAZAN ZAMANI

Fener Ol kampanyasına destek için yapılan Kazan Kazan programının ikincisi Nazlı Çelik'in sunumuyla bugün gerçekleşecek. Metin Âşık'ın vefatı sebebiyle ertelenen program akşam 20.00'de Star TV'de başlayacak. Etkinlik, 16 Haziran'da FB TV ile TV8 ortak yayınıyla tamamlanacak.