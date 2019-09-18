Ali Koç'tan flaş Alanyaspor açıklaması: Kural hatası var!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili açıklamalarda bulunuyor...
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili açıklamalarda bulunuyor... Koç'un sözleri şöyle; Kural hatası gündemde. İtirazımız da olacak. Üçüncü günün 12'sine kadar başvuru yapmamız gerekiyor. TFF Başkanlığı'na başvuru yapıyoruz. MHK inceleyecek ve TFF'ye görüşünü iletecek ve nihai karar verilecek. Kural hataların bir tanesinde yayın sıkıntısı olduğu için yayıncı kuruluşla temasa geçtik ve bize yardımcı oldular. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bize göre kural hatası var. Başkalarının görüşlerine saygı duyuyoruz. Bir tanesi yoruma açık, diğeri değil. Yeni düzenlemeler yorumcular tarafından da tam incelenmemiş. Federasyonun kulüplere, medyaya, daha sağlıklı bilgilendirme yapması önemli. Bize göre kural hatası var. Bu doğrultuda başvuru yapacağız.
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|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
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|5
|3
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|5
|2
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|4
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