banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Ali Koç'tan Fatih Terim'e çok sert sözler! "Beni kast ettiyse söylesin"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 mağlup oldukları Demir Grup Sivasspor maçının ardından konuştu. Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz için sert ifadeler kullandı.

SPOR 16.12.2019, 06:11
Ali Koç'tan Fatih Terim'e çok sert sözler! "Beni kast ettiyse söylesin"
banner404

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Sivas spor yenilgisinin ardından oldukça kritik açıklamalarda bulundu. Gerekli tedbirleri alacaklarını kaydeden Koç, "Saçma sapan 6-7 puan kaybetmeseydik, buradaki 3 puanı normal karşılayabilirdik. Enteresan bir lig oluyor bu sene puanlama açısından. Gerekli tedbirleri alacağız." dedi.Sakatlıklar için konuşan başkan, "Sadık uzun süre oynayamayacak gibi görünüyor. Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan çok çektik, demek ki bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Hasan Ali de sakatlandı, nüksetti. Birkaç hafta bizimle olmayacak." ifadelerini kullandı. Kırmızı kartların haklı olduğunu belirten Fenerbahçe Başkanı, "Ozan Tufan kırmızı gördü, cezasını hafta içi çekecek. Garry Rodrigues haklı olarak bir kırmızı gördü. Ozan takımın kaptanı, kendine hakim olması gerekirdi. 4. hakem ile yaşadığı diyaloğu söyleyince, ona da bir nebze hak veriyorum. Kulübün liderlerinden biri. Şampiyon olacağız, kaybedilmiş bir şey yok. Sevinilecek tek şey, bu kayıpların erken gelmesi. Biz alacağımız tedbirlerle bu sorunu gidereceğiz." diye konuştu.

"FATİH TERİM BENİ KAST ETTİYSE SÖYLESİN"

" Fatih Terim, reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor." şeklinde bir soru sorulunca Ali Koç, "Beni kast ettiyse, beni kast ettiğini söylesin, söyleyeyim. Duymadığım konuda yorum yapmam doğru olmaz. Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim. Fatih Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında. Onun da nedenlerini zaman gelince açıklarız" cevabını verdi.

MUSTAFA CENGİZ'E YANIT: SABRIMIZI TAŞIRACAK SEVİYEYE GELDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in tepkisine de yanıt veren Ali Koç, "Yok efendim niye buluşmuşlar, %30'dan %40'a yükseltilmesi falan bizim için olmuş gibi, sabrımızı taşıracak seviyeye geldi bazı başkan seviyesindeki açıklamalar. Onlara da cevap vereceğim." dedi. "ZAJC'IN SAKATLIĞI İLE PLANLAR ALT ÜST OLDU" Devre arasında transfer yapıp yapılmayacağıyla ilgili soruya Ali Koç, "Takımı güçlendirmek zorundayız. Zajc, elimizdeki değerlerden biriydi. Zajc, başka takımların ilgilendiği bir oyuncuydu. Şimdi sakatlıkla birlikte planlar birazcık alt üst oldu." dedi. Zajc'ın sakatlığını değerlendiren Ali Koç, "3-4 ay değil, doktorumuz Burak Hoca tahminlerinde isabetlidir. 6-8 hafta diyor ama tabii devre arası penceresini kaçırıyor." ifadeleriyle cevap verdi.

#ALİ KOÇ #Fatih Terim #Fenerbahçe #Galatasaray
Yorumlar (0)
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:31
Güneş 07:57
Öğle 12:58
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
banner440
banner545