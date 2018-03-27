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Ali Koç'tan çılgın proje: Herkes satılık

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, futbolculara gelen bütün transfer tekliflerini değerlendirecek. Koç, değerini bulan bütün oyuncuları satacak

Ali Koç'tan çılgın proje: Herkes satılık

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, futbolculara gelen bütün transfer tekliflerini değerlendirecek. Koç, değerini bulan bütün oyuncuları satacak

27 Mart 2018 Salı 10:26
Ali Koç'tan çılgın proje: Herkes satılık
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FENERBAHÇE'DE haziran ayında yapılacak seçimlere kısa bir süre kala Başkan adayların projeleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Başkan Adayı Ali Koç futbol takımı ile ilgili de ilginç bir strateji belirledi.

Ali Koç'un İngiliz veya Alman bir teknik adamı takımın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi. Sportif Direktörlük için de İspanyol bir isimle görüşmelerini sürdürdüğü vurgulandı. Hayata geçirilecek projede, Sarı-Lacivertli futbol takımındaki oyunculara gelecek olan teklifler değerlendirilecek.

Gelen paranın üzerine koyulacak sponsorluk geliriyle birlikte gidenlerin yerlerine daha kaliteli isimler getirilecek. Bu konu üzerinde detaylı çalışmalar yapılıyor. Bir transfer listesinin oluşturulduğu, Koç'un Başkan seçilmesi durumunda ise görüşmelere hız vereceği öğrenildi.

GÖZLEM AĞI KURULACAK

Başkan adayı Ali Koç, alt yapıya da çok önem veriyor. Koç, kısa vadede scouting ağı kuracak. Ali Koç'un ekibi tarafından tespit edilen önemli scoutlarla görüşülüyor. Bazı isimlerle anlaşma noktasına gelindiği de vurgulandı. Orta ve uzun vadede ise futbol okulları ve altyapı faaliyetleri de baştan aşağı yenilenecek.

EN AZ 7 SAHA YAPILACAK

Hedef, dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi oluşturmak. Fenerbahçe'nin sahip olduğu bir arazi içine, kurulacak akademi için en az 7 saha yaptırılacak. Alt yapı projesinde yurt içinden Altınordu, yurt dışından ise Hollandalı ekibi Ajax örnek alınacak.

Bu konudaki çalışmalar detaylı bir şekilde devam ediyor. İki kulübün bu konudaki yetkilileriyle görüşmeler sürdürülüyor. Mevcut Başkan Aziz Yıldırım da alt yapıya önem veriyor. Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Hollandalı bir ekibi İstanbul'a getirerek anlaşma sağlamıştı. Yıldırım'ın bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde açıklayacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeALİ KOÇ
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