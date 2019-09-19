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Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

SPOR 19.09.2019, 18:36
Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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TFF'DEN yapılan açıklamada, Ali Koç'un medyaya yaptığı "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

#Türkiye Futbol Federasyonu #ALİ KOÇ #tff #PDFK
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